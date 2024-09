Duas das crianças esfaqueadas em Azambuja já regressaram hoje às aulas

Dois dos seis alunos que foram esfaqueados na terça-feira numa escola de Azambuja por um colega regressaram hoje às aulas, disse à Lusa o presidente da câmara, sublinhando que o ambiente no estabelecimento escolar “está sereno e calmo”. “Duas crianças que tinham sido afetadas já voltaram à escola, o que é de salientar”, referiu Silvino Lúcio (PS), referindo-se a duas alunas que estiveram internadas no Hospital de Vila Franca de Xira.

Na terça-feira à tarde, um aluno da Escola Básica 1, 2 e 3 de Azambuja, esfaqueou seis colegas com idades entre os 11 e os 14 anos, tendo um deles, uma menina, ficado em estado grave. Um dia após este incidente, na quarta-feira, a escola reabriu, mas 130 alunos não compareceram às aulas, um cenário que já não se verificou com essa dimensão hoje, segundo indicou o autarca de Azambuja.

“O ambiente está sereno e calmo. Ontem tivemos uma quebra de 130 alunos. Hoje esse número baixou para 34 alunos em falta. Alguns já faltavam com alguma reincidência”, apontou. Silvino Lúcio referiu que a Câmara de Azambuja enviou na quarta-feira uma mensagem para todos os encarregados de educação daquele estabelecimento escolar, para “inspirar confiança na escola”. “Com certeza que os pais reflectiram e deixaram os seus filhos ir para a escola, o que foi muito bom”, sublinhou.