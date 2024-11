Capturado mais um dos evadidos da cadeia de Vale de Judeus

A Polícia Judiciaria (PJ) recapturou em Trás-os-Montes mais um evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Azambuja, o português Fernando Ribeiro Ferreira.



O português, de 61 anos, é o segundo dos cinco evadidos de Vale de Judeu a ser recapturado. Um mês depois da fuga, que ocorreu a 7 de Setembro, as autoridades detiveram Fábio Loureiro, em Marrocos.



Em comunicado, a PJ explica que a operação contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana e que Fernando Ribeiro Ferreira tem "extensa carreira criminal". Está referenciado pela prática de "criminalidade especialmente violenta" mas, também, no âmbito da criminalidade altamente organizada, envolvendo crimes de associação criminosa, homicídio, rapto, roubo à mão armada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, refere o comunicado.



Fernando Ribeiro Ferreira tem como data da primeira reclusão o ano de 1980. Aquando da fuga cumpria uma pena de prisão de 24 anos, associada a 11 condenações. Sobre ele recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol.



A fuga de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho da Azambuja, envolveu cinco reclusos, dois deles portugueses, já recapturados (Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira). Os restantes três, que continuam em fuga, são um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer.



Esta fuga levou o Ministério da Justiça a avançar com a instauração de nove processos, visando o ex-director, o chefe da guarda e sete guardas prisionais. Numa nota divulgada em Outubro, o Ministério da Justiça destacou ainda a abertura de dois inquéritos autónomos: um relativamente ao comissário do estabelecimento prisional, pela “falta de concretização de uma medida de segurança e sobre uma situação de absentismo prolongado”, e outro à Direcção dos Serviços de Segurança “para avaliar o seu funcionamento e a capacidade de resposta a situações desta natureza”.



Foi ainda emitida às entidades competentes certidão para apurar responsabilidades disciplinares em relação a militares da GNR sobre “as condições em que foram cedidas, sem autorização, as imagens de acontecimentos no estabelecimento prisional de Vale de Judeus à comunicação social.