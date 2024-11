Vila Franca de Xira quer novidades para breve sobre rotas dos aviões

Há seis meses que uma decisão da NAV transformou o descanso dos moradores do sul do concelho de VFX num inferno.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Seis meses depois da NAV ter realizado alterações nas rotas dos aviões do aeroporto de Lisboa que têm prejudicado o descanso e o bem-estar de quem vive a sul do concelho de Vila Franca de Xira, o município diz que a empresa não pode agora adormecer na forma e que terá de apresentar resultados em breve.

Isto depois da câmara municipal ter realizado duas reuniões, com a NAV e o Ministro das Infraestruturas, dando conta do desagrado que essas alterações têm provocado na comunidade.

“Sabemos que a NAV está a estudar esse assunto, confirma-se que o Ministro das Infraestruturas já deu essa indicação de alteração das rotas e dentro em breve teremos novidades sobre esse assunto por parte da NAV”, afiança o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a O MIRANTE.

Os incómodos que a passagem frequente de aviões continua a gerar junto da comunidade continua a ser motivo de queixas de vários moradores e autarcas. Na última reunião de câmara o vereador da CDU, Nuno Libório, criticou a NAV dizendo que de três em três minutos continuam a passar aviões sobre a Póvoa, Vialonga e Alverca, perturbando a qualidade de vida dos moradores e expondo-os a níveis de ruído e poluição inaceitáveis. “Estão a ser atropelados factores de risco no ambiente e saúde pública”, condenou.

A 8 de Novembro, lembrou David Pato Ferreira da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), o Governo proibiu os voos entre a 01h00 e as 05h00 no aeroporto de Lisboa. “Não é a solução final nem a solução que os moradores esperam mas é um passo em frente para resolver um problema que está a afectar as populações”, lamentou.

Uma das moradoras do concelho que tem criticado a situação, Soledade Martinho Costa, escreveu no MIRANTE uma carta aberta ao Ministro das Infraestruturas, que pode ser lida ou relida aqui: https://omirante.pt/opiniao/2024-08-14-cidadaos-de-alverca-questionam-ministro-com-o-pelourodosavioes-50aaa151.