Família Ribeiro Telles continua a recuperar após acidente trágico em Coruche

A família Ribeiro Telles enfrenta um longo processo de recuperação após o trágico acidente na Estrada Nacional 119, no Biscainho, concelho de Coruche, que resultou na morte do bebé Vicente, de dois meses.

Graça Ribeiro Telles e as suas quatro filhas continuam a lutar por melhorias no seu estado de saúde.

João Caldeira, marido de Graça, partilhou actualizações sobre a recuperação da família, num testemunho ao Farpas. “Devo isso a tanta gente que está preocupada com elas e tem tentado saber notícias. Nunca me vou esquecer nem vou ter maneira de agradecer tanto apoio”, referiu o agrónomo.

Graça Ribeiro Telles, conhecida como “Xinha”, já teve alta e encontra-se em casa, mas com limitações físicas significativas que impedem a sua mobilidade. A filha mais velha, que também recebeu alta recentemente, apresenta uma fractura na bacia que condiciona os seus movimentos.

As três filhas mais novas permanecem internadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Conforme detalhou João Caldeira, Amélia, uma das gémeas, recupera de uma fractura na bacia e de um traumatismo, com previsão de alta para esta semana. Carmo, que esteve em coma induzido, mostra sinais encorajadores, embora a sua recuperação seja lenta. Já Graça, a outra gémea, enfrenta o cenário mais delicado, com múltiplas lesões na medula, e não tem mobilidade nas pernas e no braço direito.

A colisão rodoviária ocorreu no dia 13 de Novembro e no acidente estiveram envolvidas três viaturas.