Matilde Ribeiro Telles sofreu ferimentos ligeiros no acidente na EN119

A filha de João Ribeiro Telles, Matilde, era a condutora, e única ocupante, da viatura civil que esteve envolvida no acidente de viação na Estrada Nacional 119, em Foros de Almada.

A colisão rodoviária, que ocorreu na tarde de 29 de Janeiro, vitimou mortalmente André Jesus, guarda-florestal do Núcleo de Protecção Ambiental de Coruche da Guarda Nacional Republicana, e deixou ferido com gravidade o colega Brendon Lopes, que seguia ao volante do veículo da força de segurança.

Matilde Ribeiro Telles, que sofreu ferimentos leves, seguia ao volante de um automóvel ligeiro, da marca Peugeot, e foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Este acidente ocorre na mesma estrada, e a escassos quilómetros, onde há pouco mais de dois meses se registou o trágico acidente que vitimou mortalmente o sobrinho Vicente, de dois meses, ferindo as quatro sobrinhas e a irmã Graça Ribeiro Telles.