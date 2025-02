Funeral de guarda-florestal André Jesus este sábado

O militar do Núcleo de Protecção Ambiental de Coruche da Guarda Nacional Republicana perdeu a vida num acidente de viação no dia 29 de Janeiro na Estrada Nacional 119, em Foros de Almada, concelho de Benavente.



O funeral do guarda-florestal André Rodrigues de Jesus realiza-se este sábado às 10h30 na Golegã. O corpo sai da capela mortuária para a Igreja Matriz, onde decorre a celebração religiosa, seguindo depois para o cemitério da localidade.

A colisão rodoviária vitimou mortalmente André Jesus, de 25 anos, e deixou ferido com gravidade o colega Brendon Lopes, também militar da GNR que seguia ao volante do veículo da força de segurança.

Matilde Ribeiro Telles, filha de João Ribeiro Telles, conduzia uma segunda viatura envolvida no sinistro, tendo sofrido ferimentos leves.