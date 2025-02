Municípios unem esforços para valorizar a Reserva Natural do Estuário do Tejo

A Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) foi palco de uma visita técnica que reuniu especialistas em ambiente, comunicação e turismo. A iniciativa, integrada na Comissão de Cogestão da RNET e assinalando o Dia Mundial das Zonas Húmidas, teve como objectivo avaliar o potencial visitável da área protegida e fomentar estratégias conjuntas entre os municípios de Benavente, Vila Franca de Xira e Alcochete.

A jornada teve início com uma palestra sobre a importância das zonas húmidas e o papel da RNET na conservação da biodiversidade. Foram discutidas medidas prioritárias para a recuperação ecológica de áreas degradadas, reforçando o compromisso dos três municípios na valorização deste património natural.

A comitiva percorreu vários pontos estratégicos da reserva. Durante a manhã, visitou a Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria, e o Espaço de Visitação e Observação de Aves (EVOA), em Vila Franca de Xira. Após um almoço de convívio na cafetaria do EVOA, os técnicos seguiram para o miradouro de Pancas, em Benavente, terminando o percurso no Sítio das Hortas, em Alcochete. A visita contou com a participação de técnicos municipais, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e de entidades como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Companhia das Lezírias.