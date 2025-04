41 anos do ISLA de Santarém é pretexto para alunos sublinharem qualidade do ensino e espírito de camaradagem

O ISLA de Santarém celebrou 41 anos de vida com uma sessão solene que destacou a evolução da instituição e o reconhecimento de todos os alunos, professores e funcionários. Ao longo dos anos a instituição tem sido elogiada pela sua excelência académica e o espírito comunitário, com um forte impacto na vida dos alunos. O MIRANTE esteve presente na cerimónia, que decorreu no sábado, 29 de Março, no Convento de São Francisco, e falou com quatro estudantes sobre o que o ISLA representa para as suas vidas.

Eduardo Coelho, estudante do primeiro ano do curso de Gestão de Turismo, no ISLA, sente o ambiente acolhedor e a facilidade de integração. Na sua opinião estes são os factores que diferenciam a instituição, salientando que a melhor parte de estudar no ISLA é o sentimento de comunidade e de família entre todos. Simão Pratas, do terceiro ano da licenciatura de Gestão Comercial, afirma que nunca esperou encontrar um ambiente tão unido. Para o escalabitano, o ISLA é um símbolo de união, confessando que tem vivido uma das melhores experiências da sua vida. Natural do Brasil, Lucas Moura, está no primeiro ano de Tecnologia e Programação. O estudante brasileiro afirma que tinha receio de não se conseguir integrar, mas ao longo dos últimos meses a comunidade do ISLA tem facilitado a sua inclusão. “A melhor parte de estudar no ISLA é o convívio, desde os caloiros aos veteranos. Existe uma união forte entre todos”, vinca.

O ambiente de união e família ultrapassa a duração da vida académica, havendo muitos ex-alunos que regressam às celebrações da instituição todos os anos. Um desses casos é Catarina Fonseca, que frequentou o curso de Gestão de Recursos Humanos e que viveu “intensamente” a experiência académica. A escalabitana afirma que até hoje ainda nutre uma forte ligação emocional pela instituição e sublinha que o ISLA é uma segunda família. “Estudei aqui durante quatro anos e gosto sempre de continuar a acompanhar os novos alunos e os professores. A melhor parte de estudar aqui é definitivamente o sentimento de família; uma vez ISLA, para sempre ISLA!”, afirma, com entusiasmo.

As celebrações decorreram numa manhã de sol, no dia 29 de Março, perante uma plateia repleta de professores, alunos, familiares e de múltiplas personalidades. Sentiu-se a cada momento o ambiente de alegria e celebração, especialmente na entrega de diplomas e prémios de mérito académico, um momento muito aguardado pelos estudantes e que para o presidente da Associação de Estudantes, João Leitão, é uma das ocasiões mais especiais do percurso académico. “A jornada até aqui não foi fácil, mas tudo vale a pena”, destacou, reforçando que o ISLA será sempre uma casa para os alunos.