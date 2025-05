Arruda dos Vinhos reforça controlo de infestantes para proteger saúde pública

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Arruda dos Vinhos está a realizar, entre os meses de Maio e Junho, uma acção de controlo de infestantes nos passeios e outros espaços públicos da vila, com o objectivo de preservar a salubridade urbana e promover práticas ambientalmente responsáveis.

A intervenção será assegurada por uma empresa externa ao município, a Parques e Jardins, Projectos e Construções, Lda e o município garante que nos trabalhos serão apenas usados herbicidas isentos de glifosato e de quaisquer derivados tóxicos. Em alternativa, explica a câmara em comunicado, serão aplicados produtos com substâncias activas como o ácido pelargónico e/ou o flazassulfurão, ambos autorizados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para uso profissional em ambientes urbanos e zonas de lazer. A proliferação de infestantes em espaços públicos, quando não controlada, pode representar sérios problemas de salubridade. Entre os principais riscos estão o aumento da presença de pragas como roedores e insectos, a obstrução de passagens e drenagens, a degradação do pavimento urbano e a diminuição das condições de higiene, sobretudo em zonas pedonais e de lazer. Além disso, os infestantes podem provocar alergias e outras reações em pessoas mais sensíveis, agravando problemas respiratórios ou de pele.