Barrosa celebrou 37 anos de elevação a freguesia

Aldeia do concelho de Benavente comemorou o 37º aniversário desde que foi elevada a freguesia. Populares reflectiram no impacto que a decisão teve na comunidade e no futuro da aldeia, num momento em que Benavente é dos concelhos que mais cresce em população.

A freguesia da Barrosa é a que tem menos área no concelho de Benavente e tem bem definidos os seus limites, com pouco mais de sete quilómetros e cerca de 600 habitantes. A aldeia celebrou o 37ª aniversário desde que foi constituída freguesia e O MIRANTE foi descobrir o que a população acha da situação actual da comunidade. O programa das comemorações foi composto por várias actividades, como uma caminhada, workshops de meditação e cozinha, feira do livro e uma feira de artesanato com a presença de alguns artesãos locais. Estas iniciativas decorreram durante o dia 24 de Maio no Centro Social da Barrosa, enquanto o pavilhão da aldeia recebia um campeonato distrital de ginástica acrobática.

Artigo desenvolvido na edição impressa de O MIRANTE.