Obras e alojamento ilegal em Santarém motivam queixas de moradores

Câmara deu ordem de embargo de obras ilegais destinadas a alojamento. Casos passam-se no centro histórico e na Portela das Padeiras. Num dos casos a actuação do município de nada tem valido e o espaço tem sido arrendado.

Uma loja no rés-do-chão de um edifício na Travessa das Frigideiras, no centro histórico de Santarém, tem sido arrendada a imigrantes sem ter licença de utilização para habitação, não oferecendo condições dignas a quem ali vive. A situação tem vindo a ser denunciada à Câmara de Santarém e a outras entidades, desde há dois anos, por uma vizinha. As queixas subiram de tom já esta Primavera, quando o espaço recebeu obras, já depois de os serviços de urbanismo do município terem ordenado, no final de Janeiro, que cessasse a utilização do espaço por não possuir licença de utilização para fins habitacionais.