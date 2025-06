Projecto da ULS da Lezíria na área da Psiquiatria recebe financiamento

A Associação r.INseRIR, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria), viu aprovada a sua candidatura à Iniciativa Social Descentralizada, promovida pelo Banco BPI e pela Fundação “la Caixa”. O projecto “Humanizar para melhor cuidar na Unidade de Internamento da Psiquiatria da ULS da Lezíria” irá beneficiar de um apoio financeiro no valor máximo de seis mil euros.

A iniciativa tem como objectivo melhorar o ambiente terapêutico da Unidade de Internamento de Psiquiatria de Agudos do Hospital Distrital de Santarém, através da aquisição de armários individuais, mesas de refeição e roupa desportiva para os utentes. Estes elementos visam promover maior conforto, dignidade e autonomia, contribuindo para o bem-estar das pessoas internadas com doença mental grave e combatendo a despersonalização frequentemente associada ao contexto de internamento psiquiátrico. Com uma capacidade de 20 camas, esta unidade presta cuidados a utentes provenientes dos nove concelhos da região da Lezíria do Tejo. A intervenção terá um impacto directo na qualidade de vida e no processo de recuperação dos doentes, reforçando práticas alinhadas com os princípios da humanização dos cuidados de saúde mental.