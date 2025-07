Câmara de VFX interpõe providência cautelar contra vacaria na Granja

partilhe no Facebook

O Município de Vila Franca de Xira apresentou uma providência cautelar antecipatória ao Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa contra a instalação de uma vacaria na Granja, num terreno conhecido como Lezíria das Madrugas, em Vialonga.

No documento a que O MIRANTE teve acesso, é referido, entre os pressupostos da acção, que está em causa a protecção da população, uma vez que a vacaria pretende instalar-se num terreno próximo do aglomerado urbano, afectando a saúde pública, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental e paisagístico. Além disso, a acção sublinha que o terreno está totalmente inserido em Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), situa-se em zona de cheias e áreas de infiltração, sendo uma bacia natural de captação e retenção de águas pluviais.

“Perante as características do terreno, não restam dúvidas de que é completamente inadequado para acolher o exercício da actividade pecuária (…) para além da questão do bem-estar animal, respeitante ao sério risco de afogamento e morte dos animais”, lê-se na missiva.

Recorde-se que a população da Granja tem-se manifestado contra a instalação da vacaria, tendo, inclusive, realizado protestos junto ao terreno em causa. Por essa razão, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, acompanhado do advogado do município, Renato Gonçalves, reuniu-se na quarta-feira, na Sociedade Recreativa da Granja para explicar o ponto de situação do processo.

Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE