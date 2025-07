Dois suspeitos entregam-se e Ministério Público pede prisão preventiva para criminosos das narcolanchas

Dois suspeitos com mandados de captura entregaram-se voluntariamente no Tribunal de Santarém, no âmbito da operação “Sonder-Rampa”, elevando para 34 o total de detenções em território nacional. A investigação, conduzida pela GNR em articulação com a Guardia Civil espanhola, visa uma rede transnacional dedicada à produção de lanchas rápidas usadas no tráfico de droga entre Marrocos e o sul de Espanha.

Os dois homens estavam em fuga desde a semana passada, altura em que foram realizadas dezenas de buscas domiciliárias, com foco na zona da Lezíria do Tejo, especialmente em Samora Correia, onde os criminosos operavam a partir da herdade da Adema, junto ao Rio Tejo.

O Ministério Público pediu prisão preventiva para 22 dos 34 arguidos e para os restante, foram propostas medidas de coacção menos gravosas, como apresentações periódicas às autoridades.