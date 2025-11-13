Circulação de comboios novamente parada na Linha do Norte entre Riachos e Entroncamento

A circulação ferroviária na linha do Norte, entre Riachos (Torres Novas) e Entroncamento, está suspensa desde as 10:00 devido a problemas na sinalização provocados pelo mau tempo, informou a CP.

A circulação ferroviária na linha do Norte, entre Riachos (Torres Novas) e Entroncamento, está suspensa desde as 10:00 devido a problemas na sinalização provocados pelo mau tempo, informou a CP. A avaria na sinalização já tinha interrompido a circulação entre Entroncamento e Santarém entre s 02:00 e as 10:00, mas depois foi retomada, com os comboios a circularem a uma velocidade mais reduzida (marcha à vista), segundo a Infraestruturas de Portugal.

A suspensão na circulação provocou "atrasos significativos", segundo a CP, que apela à compreensão dos utilizadores. O mau tempo que se faz sentir provocou também um abatimento de via que condicionou a circulação ferroviária entre o Pinhal Novo e Poceirão, na Linha do Alentejo. A circulação chegou a estar suspensa por cerca de 20 minutos, até às 09:30, altura em que os comboios voltaram a circular neste troço, nos dois sentidos, mas apenas numa das vias.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 415 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com inundações e registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.