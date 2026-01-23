Sociedade | 23-01-2026 08:54
Circulação retomada na EN114 após intervenção da Infraestruturas de Portugal
A via esteve condicionada por razões de segurança, mas a intervenção permitiu restabelecer a circulação normal, mantendo-se a sinalização no local.
A circulação rodoviária na Estrada Nacional 114, no troço entre Azerveira e Coruche, já se encontra reaberta ao trânsito, após a intervenção realizada pela Infraestruturas de Portugal, na sequência do abatimento do piso registado naquela via.
De acordo com a informação divulgada, os trabalhos permitiram repor as condições de segurança, estando actualmente assegurada a normal circulação automóvel. As autoridades recomendam, ainda assim, especial atenção à sinalização existente no local.
A reposição da circulação põe termo aos constrangimentos verificados durante os quais foram activadas alternativas rodoviárias devidamente sinalizadas.
