uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-01-2026 08:54

Circulação retomada na EN114 após intervenção da Infraestruturas de Portugal

Circulação retomada na EN114 após intervenção da Infraestruturas de Portugal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A via esteve condicionada por razões de segurança, mas a intervenção permitiu restabelecer a circulação normal, mantendo-se a sinalização no local.

A circulação rodoviária na Estrada Nacional 114, no troço entre Azerveira e Coruche, já se encontra reaberta ao trânsito, após a intervenção realizada pela Infraestruturas de Portugal, na sequência do abatimento do piso registado naquela via.
De acordo com a informação divulgada, os trabalhos permitiram repor as condições de segurança, estando actualmente assegurada a normal circulação automóvel. As autoridades recomendam, ainda assim, especial atenção à sinalização existente no local.
A reposição da circulação põe termo aos constrangimentos verificados durante os quais foram activadas alternativas rodoviárias devidamente sinalizadas.
Relacionados
EN114 perto de reabrir ao trânsito após intervenção no piso
EN114 perto de reabrir ao trânsito após intervenção no piso
Os trabalhos no local decorrem em articulação entre entidades nacionais e municipais, com a reposição da circulação prevista ainda para esta quinta-feira, 22 de Janeiro, mantendo-se, entretanto, os desvios rodoviários devidamente sinalizados.
EN114 cortada entre Santarém e Coruche devido a abatimento do piso
EN114 cortada entre Santarém e Coruche devido a abatimento do piso
Um abatimento numa zona de drenagem de águas pluviais obrigou ao corte da circulação rodoviária entre Azerveira e Raposa, na Nacional 114, uma das principais ligações entre Santarém e Coruche. Ocorrência levou à implementação de desvios nos concelhos de Coruche e Almeirim.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar