A via esteve condicionada por razões de segurança, mas a intervenção permitiu restabelecer a circulação normal, mantendo-se a sinalização no local.

Circulação retomada na EN114 após intervenção da Infraestruturas de Portugal

A circulação rodoviária na Estrada Nacional 114, no troço entre Azerveira e Coruche, já se encontra reaberta ao trânsito, após a intervenção realizada pela Infraestruturas de Portugal, na sequência do abatimento do piso registado naquela via.

De acordo com a informação divulgada, os trabalhos permitiram repor as condições de segurança, estando actualmente assegurada a normal circulação automóvel. As autoridades recomendam, ainda assim, especial atenção à sinalização existente no local.

A reposição da circulação põe termo aos constrangimentos verificados durante os quais foram activadas alternativas rodoviárias devidamente sinalizadas.