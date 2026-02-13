uma parceria com o Jornal Expresso
13/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-02-2026 15:10

Faleceu Miguel Santos, empresário da Frusantos

Faleceu Miguel Santos, empresário da Frusantos
Miguel Santos, empresário da Frusantos e figura reconhecida no setor agrícola, faleceu esta madrugada de sexta-feira, vítima de cancro. A notícia da sua morte deixou consternada a comunidade de Samora Correia e todos os que acompanharam o seu percurso profissional e pessoal.
Miguel Santos destacou-se pela dedicação ao trabalho desde muito jovem, integrando a empresa fundada pelo pai e contribuindo para o crescimento e consolidação da Frusantos, especialmente após a expansão para o Ribatejo. Era visto como um profissional persistente, próximo dos colaboradores e empenhado em manter viva a identidade familiar do negócio.
O velório realiza-se está sexta-feira na Igreja da Misericórdia de Samora Correia, a partir das 17h00.
O funeral decorrerá posteriormente na sua terra natal, onde será prestada a última homenagem.
