Sociedade | 13-02-2026 15:10
Faleceu Miguel Santos, empresário da Frusantos
Miguel Santos, empresário da Frusantos e figura reconhecida no setor agrícola, faleceu esta madrugada de sexta-feira, vítima de cancro.
Miguel Santos, empresário da Frusantos e figura reconhecida no setor agrícola, faleceu esta madrugada de sexta-feira, vítima de cancro. A notícia da sua morte deixou consternada a comunidade de Samora Correia e todos os que acompanharam o seu percurso profissional e pessoal.
Miguel Santos destacou-se pela dedicação ao trabalho desde muito jovem, integrando a empresa fundada pelo pai e contribuindo para o crescimento e consolidação da Frusantos, especialmente após a expansão para o Ribatejo. Era visto como um profissional persistente, próximo dos colaboradores e empenhado em manter viva a identidade familiar do negócio.
O velório realiza-se está sexta-feira na Igreja da Misericórdia de Samora Correia, a partir das 17h00.
O funeral decorrerá posteriormente na sua terra natal, onde será prestada a última homenagem.
