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Sociedade | 03-04-2026 21:00

Seguro teve um dia memorável na sua primeira vez em Santarém como Presidente da República

Seguro teve um dia memorável na sua primeira vez em Santarém como Presidente da República
António José Seguro cumprimentou jovens nas ruas de Santarém, aqui acompanhado por Gustavo Reis, presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Nuno Melo, Ministro da Defesa e João Leite, presidente da Câmara de Santarém - fotos O MIRANTE
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António José Seguro presidiu à cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Presidente da República, que transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar. O povo saiu à rua para ver o desfile militar e saudar o novo Chefe de Estado.

A primeira visita oficial de António José Seguro a Santarém como Presidente da República ficou marcada por um sol radioso, um banho de multidão, muitos cumprimentos e saudações. E não faltaram também as habituais fotografias com o povo, popularizadas pelo seu antecessor no Palácio de Belém. A cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado, na manhã de sábado, 28 de Março, transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar enquadrada por numerosa moldura humana, que aplaudiu o desfile dos militares do Exército, Força Aérea e Marinha e também as menções feitas por António José Seguro a Santarém e a Salgueiro Maia.
Terminada a cerimónia, António José Seguro, sempre acompanhado pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, dirigiu-se para o antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria, cumprimentando muitos populares pelo caminho. Aí, assinou o livro de honra do município e recebeu uma salva de prata do presidente da câmara. Seguiu-se um almoço para os convidados no Convento de São Francisco, porque “quem não é para comer não é para trabalhar”, como disse o Presidente da República a um cidadão que com ele estabeleceu conversa à porta do monumento.
Durante o seu discurso, António José Seguro evocou a escolha de Santarém como palco da cerimónia, sublinhando o simbolismo da cidade e homenageando Salgueiro Maia, cuja liderança no 25 de Abril qualificou como “exemplo de integridade e sentido de dever”. Antes de chegar ao Jardim da Liberdade, o Chefe de Estado passou pelo monumento evocativo ao Capitão de Abril, onde lhe prestou homenagem na presença da viúva, Natércia Maia, deslocando-se depois a pé até ao local da sessão.

Modernização militar deve envolver a indústria nacional
Perante uma tribuna repleta de altas patentes militares, de autarcas e deputados da região, o Presidente da República defendeu a necessidade de reforçar e modernizar as Forças Armadas portuguesas, mantendo simultaneamente o investimento nas áreas sociais. E afirmou que a modernização militar deve “envolver a indústria nacional”, gerar emprego qualificado e estimular inovação tecnológica, defendendo “um verdadeiro sistema de aplicação dual ao serviço de Portugal” que permita ao país “afirmar-se em áreas tecnológicas estratégicas”.
António José Seguro considera que Portugal deve acompanhar os compromissos internacionais assumidos no âmbito da União Europeia e da NATO, lembrando que “vivemos num quadro dinâmico e de risco acrescido que exige das Forças Armadas um nível de prontidão e modernização sem precedentes”. É nesse quadro que o Conselho de Estado de 17 de Abril é dedicado exclusivamente ao tema da segurança e da defesa.
Segundo o Comandante Supremo das Forças Armadas, o investimento na Defesa deve ser “inteligente”, envolver a indústria nacional e “ajudar a criar mais riqueza e melhores empregos”, potenciando “também o sistema científico português”. António José Seguro dedicou parte significativa do discurso aos recursos humanos das Forças Armadas, considerando “imperativo” tornar a carreira militar mais atractiva, valorizar carreiras e garantir “previsibilidade e dignidade” aos profissionais. “Não há Forças Armadas sem recursos humanos”, afirmou, salientando o papel dos militares como pilar da democracia, subordinados à Constituição e à vontade dos cidadãos.

Comunidade saiu à rua para ver a cerimónia e cumprimentar o novo Presidente da República - fotos O MIRANTE

“Santarém recebe por mérito esta cerimónia”

“Santarém demonstra a sua capacidade singular de unir património, memória e identidade nacional ao serviço das causas maiores do nosso país. Santarém recebe por mérito esta cerimónia, onde ecoa a lembrança de uma figura singular da nossa história recente, o capitão Salgueiro Maia”. A escolha de Santarém para receber a cerimónia de apresentação das Forças Armadas foi assim justificada por António José Seguro, que no seu discurso enalteceu a importância da cidade na história nacional e homenageou uma das figuras maiores da nossa história recente, Fernando Salgueiro Maia, que liderou a coluna militar da Escola Prática de Cavalaria de Santarém que teve papel preponderante no derrube do antigo regime, em 25 de Abril de 1974.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, expressou pouco tempo depois da cerimónia, a sua satisfação por a cidade ter sido escolhida para tão distinto evento. “É com enorme orgulho que recebemos a cerimónia de apresentação das Forças Armadas a Sua Excelência o Presidente da República, António José Seguro. Uma escolha que não é por acaso. Somos uma cidade central, segura e acolhedora, próxima dos principais pontos de Portugal e da Europa. Um concelho com campo e cidade, com rio, tradição e modernidade, com identidade própria e custos de vida equilibrados. Um lugar que pertence a todos e está perto de todos. E somos também uma cidade com história”, escreveu o autarca.
“Somos a cidade de Salgueiro Maia, o homem que partiu da Escola Prática de Cavalaria e que, com coragem, ponderação e um profundo sentido de justiça cívica, marcou para sempre a história de Portugal. Foi daqui que se deram passos que devolveram a liberdade ao nosso país. Hoje é, por isso, mais um dia que confirma o que já sabemos: Santarém é um concelho para o país inteiro. Que esta cerimónia celebre as nossas Forças Armadas mas, também, tudo o que esta cidade representa - ontem, hoje e sempre. Que este dia nos recorde, a nós e ao país inteiro, o valor desta terra e das pessoas que a habitam. Viva Santarém. Viva Portugal”, publicou ainda João Leite, agradecendo ao Presidente da República e às Forças Armadas.

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