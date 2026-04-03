Seguro teve um dia memorável na sua primeira vez em Santarém como Presidente da República
António José Seguro presidiu à cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Presidente da República, que transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar. O povo saiu à rua para ver o desfile militar e saudar o novo Chefe de Estado.
A primeira visita oficial de António José Seguro a Santarém como Presidente da República ficou marcada por um sol radioso, um banho de multidão, muitos cumprimentos e saudações. E não faltaram também as habituais fotografias com o povo, popularizadas pelo seu antecessor no Palácio de Belém. A cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado, na manhã de sábado, 28 de Março, transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar enquadrada por numerosa moldura humana, que aplaudiu o desfile dos militares do Exército, Força Aérea e Marinha e também as menções feitas por António José Seguro a Santarém e a Salgueiro Maia.
Terminada a cerimónia, António José Seguro, sempre acompanhado pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, dirigiu-se para o antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria, cumprimentando muitos populares pelo caminho. Aí, assinou o livro de honra do município e recebeu uma salva de prata do presidente da câmara. Seguiu-se um almoço para os convidados no Convento de São Francisco, porque “quem não é para comer não é para trabalhar”, como disse o Presidente da República a um cidadão que com ele estabeleceu conversa à porta do monumento.
Durante o seu discurso, António José Seguro evocou a escolha de Santarém como palco da cerimónia, sublinhando o simbolismo da cidade e homenageando Salgueiro Maia, cuja liderança no 25 de Abril qualificou como “exemplo de integridade e sentido de dever”. Antes de chegar ao Jardim da Liberdade, o Chefe de Estado passou pelo monumento evocativo ao Capitão de Abril, onde lhe prestou homenagem na presença da viúva, Natércia Maia, deslocando-se depois a pé até ao local da sessão.
Modernização militar deve envolver a indústria nacional
Perante uma tribuna repleta de altas patentes militares, de autarcas e deputados da região, o Presidente da República defendeu a necessidade de reforçar e modernizar as Forças Armadas portuguesas, mantendo simultaneamente o investimento nas áreas sociais. E afirmou que a modernização militar deve “envolver a indústria nacional”, gerar emprego qualificado e estimular inovação tecnológica, defendendo “um verdadeiro sistema de aplicação dual ao serviço de Portugal” que permita ao país “afirmar-se em áreas tecnológicas estratégicas”.
António José Seguro considera que Portugal deve acompanhar os compromissos internacionais assumidos no âmbito da União Europeia e da NATO, lembrando que “vivemos num quadro dinâmico e de risco acrescido que exige das Forças Armadas um nível de prontidão e modernização sem precedentes”. É nesse quadro que o Conselho de Estado de 17 de Abril é dedicado exclusivamente ao tema da segurança e da defesa.
Segundo o Comandante Supremo das Forças Armadas, o investimento na Defesa deve ser “inteligente”, envolver a indústria nacional e “ajudar a criar mais riqueza e melhores empregos”, potenciando “também o sistema científico português”. António José Seguro dedicou parte significativa do discurso aos recursos humanos das Forças Armadas, considerando “imperativo” tornar a carreira militar mais atractiva, valorizar carreiras e garantir “previsibilidade e dignidade” aos profissionais. “Não há Forças Armadas sem recursos humanos”, afirmou, salientando o papel dos militares como pilar da democracia, subordinados à Constituição e à vontade dos cidadãos.
“Santarém recebe por mérito esta cerimónia”
“Santarém demonstra a sua capacidade singular de unir património, memória e identidade nacional ao serviço das causas maiores do nosso país. Santarém recebe por mérito esta cerimónia, onde ecoa a lembrança de uma figura singular da nossa história recente, o capitão Salgueiro Maia”. A escolha de Santarém para receber a cerimónia de apresentação das Forças Armadas foi assim justificada por António José Seguro, que no seu discurso enalteceu a importância da cidade na história nacional e homenageou uma das figuras maiores da nossa história recente, Fernando Salgueiro Maia, que liderou a coluna militar da Escola Prática de Cavalaria de Santarém que teve papel preponderante no derrube do antigo regime, em 25 de Abril de 1974.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, expressou pouco tempo depois da cerimónia, a sua satisfação por a cidade ter sido escolhida para tão distinto evento. “É com enorme orgulho que recebemos a cerimónia de apresentação das Forças Armadas a Sua Excelência o Presidente da República, António José Seguro. Uma escolha que não é por acaso. Somos uma cidade central, segura e acolhedora, próxima dos principais pontos de Portugal e da Europa. Um concelho com campo e cidade, com rio, tradição e modernidade, com identidade própria e custos de vida equilibrados. Um lugar que pertence a todos e está perto de todos. E somos também uma cidade com história”, escreveu o autarca.
“Somos a cidade de Salgueiro Maia, o homem que partiu da Escola Prática de Cavalaria e que, com coragem, ponderação e um profundo sentido de justiça cívica, marcou para sempre a história de Portugal. Foi daqui que se deram passos que devolveram a liberdade ao nosso país. Hoje é, por isso, mais um dia que confirma o que já sabemos: Santarém é um concelho para o país inteiro. Que esta cerimónia celebre as nossas Forças Armadas mas, também, tudo o que esta cidade representa - ontem, hoje e sempre. Que este dia nos recorde, a nós e ao país inteiro, o valor desta terra e das pessoas que a habitam. Viva Santarém. Viva Portugal”, publicou ainda João Leite, agradecendo ao Presidente da República e às Forças Armadas.