Seguro teve um dia memorável na sua primeira vez em Santarém como Presidente da República António José Seguro cumprimentou jovens nas ruas de Santarém, aqui acompanhado por Gustavo Reis, presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Nuno Melo, Ministro da Defesa e João Leite, presidente da Câmara de Santarém - fotos O MIRANTE partilhe no Facebook António José Seguro presidiu à cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Presidente da República, que transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar. O povo saiu à rua para ver o desfile militar e saudar o novo Chefe de Estado.

A primeira visita oficial de António José Seguro a Santarém como Presidente da República ficou marcada por um sol radioso, um banho de multidão, muitos cumprimentos e saudações. E não faltaram também as habituais fotografias com o povo, popularizadas pelo seu antecessor no Palácio de Belém. A cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado, na manhã de sábado, 28 de Março, transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar enquadrada por numerosa moldura humana, que aplaudiu o desfile dos militares do Exército, Força Aérea e Marinha e também as menções feitas por António José Seguro a Santarém e a Salgueiro Maia.

Terminada a cerimónia, António José Seguro, sempre acompanhado pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, dirigiu-se para o antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria, cumprimentando muitos populares pelo caminho. Aí, assinou o livro de honra do município e recebeu uma salva de prata do presidente da câmara. Seguiu-se um almoço para os convidados no Convento de São Francisco, porque “quem não é para comer não é para trabalhar”, como disse o Presidente da República a um cidadão que com ele estabeleceu conversa à porta do monumento.

Durante o seu discurso, António José Seguro evocou a escolha de Santarém como palco da cerimónia, sublinhando o simbolismo da cidade e homenageando Salgueiro Maia, cuja liderança no 25 de Abril qualificou como “exemplo de integridade e sentido de dever”. Antes de chegar ao Jardim da Liberdade, o Chefe de Estado passou pelo monumento evocativo ao Capitão de Abril, onde lhe prestou homenagem na presença da viúva, Natércia Maia, deslocando-se depois a pé até ao local da sessão. Modernização militar deve envolver a indústria nacional

Perante uma tribuna repleta de altas patentes militares, de autarcas e deputados da região, o Presidente da República defendeu a necessidade de reforçar e modernizar as Forças Armadas portuguesas, mantendo simultaneamente o investimento nas áreas sociais. E afirmou que a modernização militar deve “envolver a indústria nacional”, gerar emprego qualificado e estimular inovação tecnológica, defendendo “um verdadeiro sistema de aplicação dual ao serviço de Portugal” que permita ao país “afirmar-se em áreas tecnológicas estratégicas”.

António José Seguro considera que Portugal deve acompanhar os compromissos internacionais assumidos no âmbito da União Europeia e da NATO, lembrando que “vivemos num quadro dinâmico e de risco acrescido que exige das Forças Armadas um nível de prontidão e modernização sem precedentes”. É nesse quadro que o Conselho de Estado de 17 de Abril é dedicado exclusivamente ao tema da segurança e da defesa.

Segundo o Comandante Supremo das Forças Armadas, o investimento na Defesa deve ser “inteligente”, envolver a indústria nacional e “ajudar a criar mais riqueza e melhores empregos”, potenciando “também o sistema científico português”. António José Seguro dedicou parte significativa do discurso aos recursos humanos das Forças Armadas, considerando “imperativo” tornar a carreira militar mais atractiva, valorizar carreiras e garantir “previsibilidade e dignidade” aos profissionais. “Não há Forças Armadas sem recursos humanos”, afirmou, salientando o papel dos militares como pilar da democracia, subordinados à Constituição e à vontade dos cidadãos.

Comunidade saiu à rua para ver a cerimónia e cumprimentar o novo Presidente da República - fotos O MIRANTE