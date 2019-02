Entre doentes ao ‘deus-dará’ e a necessidade de seguros de saúde por falta de resposta do SNS

Dia Mundial do Doente celebrou-se a 11 de Fevereiro e as notícias não são boas.

São duas visões de dois médicos, um oftalmologista e um especialista em medicina familiar, sobre a saúde dos cidadãos da região e sobre o sector de saúde em si. As entrevistas foram recolhidas a propósito do Dia Mundial do Doente, assinalado a 11 de Fevereiro. O oftalmologista conta a história de um doente que deixou de tomar medicamentos por achar que sentia todos os efeitos secundários dos cinco produtos diferentes que lhe foram sendo receitados. O médico de família lembra uma grávida que não quis tomar nenhum produto químico para um problema de pele e só por saber alemão é que descobriu que o produto que lhe foi receitado por um naturista era prejudicial às grávidas.

“Grandes grupos económicos vão acabar por dominar o sector da saúde”

Eduardo Lopes é médico oftalmologista e proprietário da clínica Climeco em Santarém.

Eduardo Lopes está na cidade há mais de 30 anos e percebe bem a diferença entre o velho doente e o jovem doente. Se as pessoas de mais idade se resignam à doença e acatam as decisões do médico, os jovens procuram mais informação e, por vezes, quando chegam ao consultório já trazem o seu “diagnóstico”, que fizeram recolhendo dados na internet.

Para Eduardo Lopes são também os jovens que se preocupam mais com os efeitos secundários dos medicamentos, “lêem as bulas e muitas vezes sentem todos os efeitos secundários”, confessa-nos resignado, mas bem-disposto. “Tive um paciente a quem receitei cinco medicamentos diferentes para a tensão ocular. Abandonou-os todos porque sentia cada um dos efeitos secundários enumerados nas bulas”. “Por vezes é difícil gerir estas situações”, afirma o clínico.

Lamenta que as clínicas privadas, como a sua, tenham os dias contados porque, explica, os grandes grupos económicos vão acabar por dominar por completo o panorama da saúde no país. Com a abertura do hospital privado em Santarém Eduardo Lopes confessa que a Climeco perdeu alguns pacientes.

A Climeco tem acordos com vários seguros de saúde e grande parte dos seus pacientes são segurados. “Dificilmente uma pessoa vem a uma consulta numa clínica privada se não tiver um seguro e o pior é que o sector público não dá resposta às necessidades da população”, garante o médico.

Tendo já trabalhado no hospital público, Eduardo Lopes conhece a realidade e aponta as suas insuficiências, sobretudo na área que domina, a oftalmologia. “Há consulta de oftalmologia no hospital, mas é manifestamente insuficiente para as necessidades da população”, refere, acrescentando que 75% da população nacional tem falta de vista.

Quisemos saber se em tempo de férias diminuía o número de consultas na clínica. Eduardo Lopes sorri e afirma que acontece precisamente o contrário. “É quando as pessoas estão mais disponíveis e aproveitam para vir ao médico. Vêm também muitos emigrantes que aproveitam esse período para tratar da saúde”, revela-nos o clínico.

Numa breve radiografia às doenças que mais afectam os ribatejanos, Eduardo Lopes aponta as da sua especialidade: estigmatismo, glaucoma, hipermetropia... mas refere que quase tudo é potenciado pela diabetes. Também o envelhecimento da população faz surgir doenças da vista, como as relacionadas com a mácula.

Em termos de oftalmologia, Eduardo Lopes refere que há uma época do ano, a partir de Maio, mais propensa à conjuntivite por adenovírus”. É um vírus tramado, e o tratamento pode demorar perto de um mês. Quem passa por ele não esquece, é mil vezes pior que uma conjuntivite simples. Pode deixar a pessoa a ver tudo turvo durante meses, até a névoa na córnea ir desaparecendo”.

De uma forma geral, para o clínico, a ciência tem evoluído e tem permitido melhorar os diagnósticos. Doenças auto-imunes e outras patologias que antes não eram bem compreendidas hoje já não são um mistério.