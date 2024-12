Julieta Duarte

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Se pudesse ter um super poder gostaria de ser Presidente da República ou primeiro-ministro. O país anda muito mal “governado”.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Frontalidade, honestidade, sinceridade.

Já foi vítima de alguma burla?

Já tentaram mas não conseguiram. Fui mais “esperta”.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Repartia primeiro pela família, depois dava a associações e aos sem-abrigo. Ficava apenas com o suficiente para o sustento diário.

Vale a pena ir votar?

Sim, vale a pena, porque todos temos que votar se queremos mudar o que não está bem.

Que estação do ano prefere?

O Verão, porque gosto muito de praia.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

As chaves e o telemóvel.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gosto, porque o meu falecido marido me ensinou a cozinhar. O meu prato preferido é arroz de marisco.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho seguro de saúde, porque o serviço público está cada vez pior. E tenho perto o hospital CUF Santarém.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

A guerra na Ucrânia causa-me muita preocupação. Se pudesse já tinha morto o Putin.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

O do Atlético Clube do Vale de Santarém, que está inactivo. Os miúdos vão jogar para o jardim ou vão para outros clubes, para Vila Chã de Ourique, Cartaxo ou Santarém.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias?

Gostava que assim fosse, porque nos outros dias fazia trabalho comunitário, iria ajudar quem precisa.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Enguias e lampreia. As enguias parecem cobras, era incapaz de comer.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Conseguia, mas tinha que ter telefone fixo em casa, para qualquer eventualidade.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Beethoven ou Mozart, porque gosto muito de música clássica, acalma-me.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Vou a todas as que possa ou me convidem.

Do que é que sente mais saudades?

Do meu falecido marido, porque era um bom companheiro e muito amigo dos filhos.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

A Palma de Maiorca e à Disneylândia com os filhos.

No Natal o que não pode faltar na sua mesa?

O peru e os coscorões.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

A minha avó.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Gosto muito, costumo reunir a família nas épocas festivas.

Qual a personagem histórica que mais despreza?

Adolf Hitler.

Gosta mais de liderar ou de ser liderada?

Gosto de liderar, porque tenho capacidade para isso.

Era capaz de viver sem música?

Não, a música para mim é oxigénio. Se não tivesse música morria.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Uma pantera, ou um tigre, porque são animais que me fascinam.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde?

Algumas preocupam-se e fazem prevenção, outras são hipocondríacas.

Tem alguma superstição?

Tenho algumas supertições. Calçar meias do avesso dá azar. Ter em casa a planta “Espada de S. Jorge” dá sorte ou Lírios da Paz. Por causa das bruxas.

Ler jornais é saber mais?

Sim. Eu gosto muito de ler. Leio tudo o que posso.

Fazem falta mais mulheres na política?

Fazem sim. Faço lá falta eu!

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Ter saúde para trabalhar e algum dinheiro para férias.