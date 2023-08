Esta foto enviada por um leitor ilustra algum desmazelo na manutenção do espaço público na vila do Forte da Casa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Lixo escondido com o rabo de fora

Esta foto enviada por um leitor ilustra algum desmazelo na manutenção do espaço público na vila do Forte da Casa. É o que se pode classificar como lixo escondido com o rabo de fora....