Dá a pata! Dá a pata!

No último fim-de-semana realizou-se a primeira edição do Xira Equestre e não só de cavalos se fez o certame. Também houve provas de vinhos e degustações de algumas iguarias mais saborosas. O Cavaleiro Andante destaca esta importante vertente do sector, porque os cavalos são realmente muito bonitos, mas a um suculento pata negra também é difícil resistir....