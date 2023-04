Semana Santa em Sardoal recria cenários de fé e tradição

Centenas de pessoas mobilizam-se por estes dias em Sardoal para dar início no domingo às celebrações religiosas da Semana Santa, tradição que resiste ao tempo unindo moradores e instituições do concelho na recriação de cenários de fé e cultura. A celebração da Semana Santa do Sardoal começou no domingo, 26 de Março, com a procissão dos Passos do Senhor. “É sempre um momento muito alto para a nossa comunidade, de grande fé e religiosidade, para quem é crente, e também momento de afirmação cultural do nosso património material e imaterial, de grande beleza, e que importa preservar”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges (PSD).

Até Domingo de Páscoa as igrejas e capelas vão estar enfeitadas com pétalas de flores e haverá recreações teatrais, música e exposições alusivas à época, ao mesmo tempo que decorrem várias procissões, como a dos Fogaréus, na noite de Quinta-Feira Santa, que costuma ser a mais participada.

O autarca adiantou que as tarefas de ornamentação das igrejas e das capelas “prolongam-se por toda a noite de quarta-feira, envolvendo cristãos e não cristãos, agnósticos, não praticantes, jovens e gente de todas as idades”, num período que une as pessoas do concelho e atrai milhares de visitantes.

Envolta em ambiente de algum misticismo, reflectido no silêncio da multidão ao longo de todo o percurso, a Procissão do Senhor da Misericórdia (ou Fogaréus), que vai decorrer na quinta-feira, 6 de Abril, às 21h30, “é a manifestação religiosa de maior relevo e impacto pela multidão de pessoas que nela participam”, destacou Miguel Borges. Durante esta procissão a electricidade da rede pública é desligada nas artérias por onde passa o cortejo apenas iluminadas pela luz de velas, archotes e candeias. Centenas de lanternas de vidro são colocadas acesas nas janelas das casas, varandas e sacadas ao longo do percurso e milhares de lamparinas de azeite e cera seguem ao compasso das marchas fúnebres da Filarmónica União Sardoalense.

Depois da Procissão do Senhor da Misericórdia ou Fogaréus, no dia seguinte, sexta-feira, às 19h00, a vila de Sardoal acolhe a Procissão do Enterro do Senhor. As Irmandades da Vera Cruz, da Santa Casa da Misericórdia e a do Santíssimo Sacramento participam nesta celebração que termina com o Enterro de Cristo, na Igreja Matriz. Domingo de Páscoa, às 09h30, inicia-se a Procissão da Ressurreição.