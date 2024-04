Uma visita à a Casa-Museu Passos Canavarro

Pedro Canavarro foi anfitrião e cicerone de uma visita à Casa-Museu Passos Canavarro, em Santarém, por uma comitiva brasileira composta pelos escritores Ana Miranda, Alexei Bueno e André Seffrin, pelo reitor da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, Flávio Murilo, bem como pela companheira de André Seffrin, Maria da Glória. O grupo esteve em Santarém para o lançamento do livro “Estácio de Sá – O Herói Desconhecido”, a convite de Joaquim António Emídio, editor da Rosmaninho e director geral de O MIRANTE, que sugeriu a visita à casa que foi de Passos Manuel. A iniciativa decorreu na manhã de 12 de Abril e foi também acompanhada por Joana Emídio, directora executiva de O MIRANTE.

A Casa-Museu Passos Canavarro está sediada na casa adquirida em 1841 por Passos Manuel e Gervásia de Sousa Falcão, tendo sido imortalizada pelo escritor Almeida Garrett na obra “Viagens na Minha Terra”. Situa-se na zona da Alcáçova, onde se situava o Paço de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, nos primórdios da nacionalidade. A Casa-Museu conta com uma colecção de arte que inclui pintura, mobiliário, porcelanas e outros objectos. Pedro Canavarro viveu em meados da década de 60 no Japão, pelo que a arte oriental tem um destaque central. O edifício alberga ainda as doações da pintora francesa Mimi Fogt e as xilogravuras de Pedro de Sousa, doadas por Magda Avelar Pinheiro, sua mulher, e André de Sousa, o seu filho.