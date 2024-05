Novo single de José Cid tem como pano de fundo a Ermida de Nossa Senhora do Pranto na Chamusca

Já chegou às plataformas digitais o novo single de José Cid, “Gota de Água”, o primeiro avanço do próximo álbum do artista que tem na Chamusca as suas raízes mais profundas. “Depois Logo Se Vê” é o nome do próximo com edição em Setembro deste ano. “Gota de Água” é uma adaptação pop-rock da conhecida canção da música popular alentejana, reinventada por José Cid, com uma produção musical ousada e bastante actual, respeitando a original.

A canção, produzida pelo próprio, vem acompanhada de um videoclipe gravado na Chamusca, num local onde se encontra a capela seiscentista da Ermida da Nossa Senhora do Pranto e um reservatório de água com uma fonte para o local mais elevado da vila, um miradouro conhecido como o Mirante que tem uma vista única para a Lezíria ribatejana.

A canção está incluída no alinhamento dos concertos de José Cid, que continua a percorrer o país de Norte a Sul, em concertos dinâmicos e alegres, que fazem as delícias do público sempre transversal. “Vou aproveitar para lançar o meu novo single incluído num álbum que sai em Setembro/Outubro, que se chama ‘Gota de Água’. É um rock retirado da música popular alentejana. O videoclipe é feito na minha terra natal, na Chamusca, um local histórico que tem uma capela seiscentista e uma vista esplendorosa sobre a Lezíria ribatejana. É um videoclip muito simples, mas muito directo”, refere José Cid.

José Cid nasceu em 4 de Fevereiro de 1942 na Chamusca. Em 2019, recebeu o Grammy de Excelência Musical, da Academia Latina de Gravação, por “contribuições de significado artístico excecional para a música latina”. Ganhou diversos prémios ao longo da sua carreira, tendo sido distinguido em 2007 como Personalidade do Ano por O MIRANTE. Em 2022, o Presidente da República agraciou o músico e compositor com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique.