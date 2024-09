Sétima Corrida Cidade de Alverca na estrada em Novembro

A Associação Portugal Talentus vai receber do município de Vila Franca de Xira um apoio financeiro de dois mil euros, além de apoio logístico, para promover a sétima corrida Cidade de Alverca, que vai para a estrada a 3 de Novembro. O evento inclui também uma caminhada pelas pistas de aviação da Base Aérea de Alverca. O apoio, aprovado por unanimidade em reunião de câmara, enquadra-se no Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), um instrumento que, desde 2008, tem prestado suporte às associações do concelho. Além dois dois mil euros a associação vai receber a cedência de uma tenda, 200 grades metálicas, sonorização do evento, elaboração de um backdrop e a pavimentação com tout-venant da estrada entre a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Alverca do Ribatejo e a Verdelha. O município justifica a entrega do apoio com o facto da caminhada e a 7ª Corrida Cidade de Alverca promoverem a prática desportiva, o convívio comunitário e o turismo local.