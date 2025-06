No Bairro de Santo António em Torres Novas o povo junta-se para dar vida às festas populares

As festas de Santo António de Torres Novas realizam-se há mais de 100 anos e é a vontade das gentes do bairro que mantém de pé a tradição. Os voluntários dedicam o seu tempo e energia para animar o bairro e homenagear o Santo Padroeiro.

A azáfama é grande no Bairro de Santo António em Torres Novas no final da tarde de 12 de Junho. É véspera de Santo António e não faltam muitas horas para a marcha sair à rua e as mesas do arraial se encherem de gente para os tradicionais comes e bebes. A Associação de Festas de Santo António é composta apenas por voluntários e é a sua disponibilidade e entrega que mantém a festa viva ano após ano. Para que tudo funcione de forma coordenada, estão estabelecidas várias equipas de trabalho, os seus membros e respectivas funções. A capela de Santo António está engalanada para a festa, mas há ainda retoques a fazer e Susana Bué é quem trata de segurar todas as pontas para que tudo esteja pronto a horas. A madrinha da marcha deste ano, Mariana Bué, confessa-se já cansada ainda antes de começar a marchar. A marcha leva meses a preparar, mas assim que rufam os tambores é como se todo o cansaço desaparecesse.