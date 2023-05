Jogo de futsal entre Mação e Benavente vai ser investigado

O Mação FC conquistou o título distrital de futsal com uma goleada histórica de 60-0 sobre um adversário que se apresentou em campo com apenas três jogadores. A Associação de Futebol de Santarém não homologou o resultado, fala em indícios de eventuais práticas de crimes e remeteu o caso para os órgãos disciplinares e para o Ministério Público. Mação diz que regulamentos foram cumpridos e ameaça recorrer à justiça contra quem atente contra o bom nome do clube.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidiu participar ao Conselho de Disciplina da AFS e comunicar ao Ministério Público “a eventual ocorrência da infração que possa revestir natureza e motivação criminal ou contraordenacional” no caso do jogo de futsal entre as equipas seniores do Mação FC e do Benavente FC, a contar para a 1ª divisão distrital, que acabou com o resultado de 60-0 a favor da equipa de Mação

“Os factos e as circunstâncias em que os mesmos se verificaram, representam, na opinião desta Direcção, indícios de eventuais práticas de crimes (…) por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva”, alega a AFS, que é liderada por Francisco Jerónimo. E acrescenta: “Com esta pronta reação, na busca de responsabilidades, disciplinares e criminais, a Direção da Associação de Futebol de Santarém espera contribuir para o alcançar de uma resposta, igualmente pronta e eficaz, a factos que a todos os desportistas não podem ficar alheios.

O jogo de futsal entre as equipas seniores do Mação Futebol Clube e do Benavente Futsal Clube tornou-se notícia nacional pelo volumoso resultado de 60-0 a favor da equipa de Mação. O resultado explica-se pelo facto de a equipa de Benavente ter comparecido nesse jogo decisivo para atribuição do título com apenas três atletas (o futsal joga-se com 5 de cada lado) e permitiu ao clube de Mação sagrar-se campeão distrital, acabando em igualdade pontual com o Vitória de Santarém mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos graças à goleada recorde na última jornada. O Mação acabou com um saldo positivo de 93 golos e o Vitória de 66.



Mação também ameaça com tribunal

Entretanto o Mação FC também reagiu e garantiu que “não hesitará em actuar judicialmente contra aqueles que coloquem o bom nome da instituição em causa”. Em esclarecimento publicado nas redes sociais, o clube diz: “As acusações de que o Mação FC está a ser alvo são graves e o clube não as irá deixar passar em claro, sem as devidas diligências legais”. E defende que “a homologação dos resultados deve ser feita pela AFS, tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de Maio, que resultaram com o Mação FC campeão”.

O clube de Mação aponta o dedo à AFS por saber das condicionantes do Benavente apresentadas na véspera do jogo, “e estando nomeado um representante da mesma no pavilhão, devia ter sido a AFS a primeira a tentar encontrar uma solução ética para a resolução do problema”. O Mação FC diz que sempre mostrou abertura para jogar noutra data ou horário, “devendo a AFS fazer uma reflexão sobre casos idênticos que ocorrem nos mais diversos campeonatos organizados pela mesma e que não têm o mesmo tratamento”.

O Mação FC refere que habitualmente é o campeão distrital a disputar a Taça Nacional, mas informa que não tem condições de participar em campeonatos nacionais na próxima época, pelo que, “para bem do futsal distrital, deverá ser indicado o Vitória de Santarém para representar o distrito na Taça Nacional”. No entanto, defende o emblema de Mação, “a homologação dos resultados deve ser feita pela AFS, tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de Maio, que resultaram com o Mação FC campeão”.

O comunicado termina dizendo: “O Mação FC está e estará sempre disponível para o apuramento de toda a verdade, pois o bom nome do clube não pode ser colocado em causa por algo que lhe é completamente alheio”.