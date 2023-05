Jogo que terminou 60-0 entre Mação e Benavente ganhou dimensão política

O jogo de futsal que terminou com uma vitória do Mação FC por 60-0 contra o Benavente ganhou dimensão política. O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, partilhou um comunicado nas suas redes sociais para defender a população, os atletas e os dirigentes do clube. O autarca social-democrata fez ainda duras críticas ao responsável máximo da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Francisco Jerónimo, “que, horas antes de anunciar as participações decididas, já dizia de sua sentença aos microfones de uma rádio, condenando em particular o Mação FC”, lamenta Vasco Estrela, acrescentando que era exigida ao presidente da AFS “mais descrição sob pena de alguém pensar que está a querer condicionar um órgão independente da associação”. Vasco Estrela levantou ainda a suspeita: “deve-se perguntar: aquilo que aconteceu foi uma surpresa para a AFS? Talvez não...”, referiu.

O presidente da câmara diz sentir “revolta e tristeza” em relação às ofensas que “têm sido dirigidas à população do concelho e, em particular, aos jogadores e dirigentes do Mação FC”. O autarca concluiu afirmando que “em Mação estamos habituados a dar a cara e a sermos responsáveis pelos nossos actos e a arcar com as consequências dos mesmos (…) Temos consciência, porque o sofremos na pele, do que é ser periférico relativamente aos poderes, à capital de distrito, da qual nos orgulhamos de pertencer (…) Faço votos, e tudo farei para que isso não aconteça, que Santarém não sofra da sua periferia e do afastamento aos centros de decisão, aquando da escolha no novo aeroporto. Basta ouvir algumas declarações para se perceber como é vista esta solução. Mal comparado, é como muitas vezes nos sentimos”, partilhou.

Recorde-se que Associação de Futebol de Santarém decidiu participar ao Conselho de Disciplina da AFS e comunicar ao Ministério Público “a eventual ocorrência da infração que possa revestir natureza e motivação criminal ou contraordenacional” no caso do jogo a contar para a 1ª divisão distrital, que acabou com o resultado de 60-0 a favor da equipa de Mação. O resultado explica-se pelo facto de a equipa de Benavente ter comparecido nesse jogo decisivo para atribuição do título com apenas três atletas (o futsal joga-se com 5 de cada lado) e permitiu ao clube de Mação sagrar-se campeão distrital, acabando em igualdade pontual com o Vitória de Santarém mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos graças à goleada recorde na última jornada. O Mação acabou com um saldo positivo de 93 golos e o Vitória de 66.