Thomar Honoris conquista 2º lugar por equipas

Resultado obtido na prova do nacional de Tiro com Arco e Besta Históricos no castelo de Montemor-o-Velho

A Associação Thomar Honoris de Tomar conquistou o segundo lugar por equipas na prova do nacional de Tiro com Arco e Besta Históricos, Rota dos Castelos, que decorreu no castelo de Montemor-o-Velho. A prova teve a participação de oito atletas da associação, num total de cerca de 75 participantes. Os elementos da equipa de Tomar obtiveram classificações nos dez primeiros lugares, sendo que dois deles ficaram em primeiro.

Miguel Santos em besta histórica e Santiago Martins em longbow mancebo ficaram no lugar de topo. João Oliveira em besta histórica (6º), Eugénio Moura em longbow (3º), Pedro Gil em longbow (6º), Filipe Martins em longbow (8º), Helena Rodrigues em longbow feminino (2º) e Rita Carneiro em longbow mancebo (3º), foram os restantes elementos da equipa.

A Associação Thomar Honoris, organiza no próximo dia 13 Julho, uma prova extra campeonato sob a alçada de FABP, no centro histórico de Tomar, inserida na Festa Templária 2024. "É uma oportunidade para verem em ação, todos os atletas deste tipo de provas, bem como as armas que compõem a prova", refere o presidente da associação, Filipe Pires.