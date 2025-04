partilhe no Facebook

Estátua de São Paulo inaugurada no Jardim da Liberdade em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, passou a contar com uma nova estátua, evocativa de São Paulo.

A obra concebida pelo escultor Fernando Marques, já falecido, foi encomendada pela Câmara de Santarém e concluída em 2014, mas só agora foi instalada na cidade.

Durante a inauguração, no dia 3 de Abril, o vereador da Cultura, Nuno Domingos, disse que foi uma aposta do presidente Ricardo Gonçalves instalar a estátua neste mandato, tendo havido alguns procedimentos e burocracias que levaram a que só agora fosse possível expor a escultura no espaço público.