CD Fátima dá passo de gigante na luta pela subida à Liga 3

A uma jornada do fim, o Centro Desportivo de Fátima subiu ao segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal em futebol, posição que dá direito a disputar a fase de subida à Liga 3. No domingo, a equipa do concelho de Ourém venceu em casa o Arronches e Benfica por 1-0 e ultrapassou esse rival directo na luta pelo segundo lugar, somando 49 pontos contra 48 dos alentejanos. Na última e decisiva jornada, o CD Fátima joga no terreno do Mortágua, actual sexto classificado, enquanto o Arronches e Benfica recebe a equipa de O Elvas, líder destacada da série.