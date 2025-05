partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Triatleta do Clube de Natação de Torres Novas no top 10 da Europa

Cassilda Carvalho, triatleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), alcançou o sétimo lugar na Taça da Europa de Triatlo em juniores, que se realizou em Olsztyn na Polónia.

A atleta, refere o CNTN, realizou um bom primeiro segmento composto por 750 metros de natação, e andou sempre integrada no grupo que liderou o segundo segmento com 20 quilómetros de ciclismo, ficando a decisão da prova para o último segmento, os cinco quilómetros de corrida.

Catarina Santos também representou a selecção nacional de triatlo em juniores, e esteve em bom plano, terminando dentro do Top 15, esta taça da europa realizada na Polónia. No sector masculino, mas em elites, Vasco Canadas foi 46ºclassificado.