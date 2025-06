Tomar acolhe a estreia nacional do Portugal Pro Waterski

Tomar vai acolher a estreia nacional do Portugal Pro Waterski, etapa do circuito mundial de Ski Náutico, no fim-de-semana de 21 e 22 de Junho. O Portugal Pro Waterski é a mais recente etapa do Waterski Pro Tour, o circuito mundial da especialidade que decorre sob a égide da IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation). Portugal vai, assim, ser, pela primeira vez na história, o destino da elite mundial do ski náutico.

As águas espelhadas da Barragem do Carril vão ser o palco da competição, que vai envolver a elite da modalidade nas variantes de slalom e figuras. Trata-se da quinta etapa do circuito mundial de ski náutico, depois das passagens pela Flórida, Tennessee (EUA), Mónaco e Marrocos.

A competição vai decorrer sob a égide da IWWF e da Federação Portuguesa de Motonáutica, contando com os apoios do Município de Tomar, Região de Turismo do Centro e The Water Ski Academy.