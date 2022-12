António Campos pode estar de saída da Nersant

O presidente da Comissão Executiva da Nersant, António Campos, pode estar de saída da associação se Domingos Chambel pagar a indemnização a que António Campos tem direito, soube O MIRANTE de fonte bem informada. António Campos recusou-se a falar do assunto com O MIRANTE, mas é público e notório que tem sido uma das vítimas da falta de capacidade de Chambel para gerir a associação, assim como os restantes recursos humanos da Nersant, que está a passar a maior crise desde que foi fundada há 34 anos.

Domingos Chambel iniciou o mandato a chamar para si a secretária de António Campos, Elsa Duarte, o que, na altura, foi considerado uma desfeita, mas, pior do que isso, tem vindo a culpá-lo de tudo o que, na opinião de Chambel, foi má gestão da anterior líder Salomé Rafael.

O MIRANTE confirmou junto de fonte bem informada que Domingos Chambel já tentou baixar o vencimento de António Campos, já lhe propôs a saída amigável, entre outras tentativas para desgastar ainda mais a relação. Recorde-se que António Campos é o homem que mais anos tem de trabalho na Nersant, embora nunca como dirigente associativo e mais sabe como é que se faz a gestão de uma associação empresarial tendo ajudado também a formar uma equipa executiva da qual é presidente, em que pontuam colaboradores importantes na organização da Nersant como Pedro Félix e Luís Roque.

“É difícil para um director executivo, com a experiência de António Campos, estar a ser mandado por uma pessoa que não tem noção da sua incapacidade, da falta de jeitinho para líder”, diz a O MIRANTE um dos empresários citado no artigo em cima, que dá ainda conta que Domingos Chambel não vai conseguir aguentar muito tempo na liderança da Nersant a julgar pelas suas atitudes irresponsáveis”.

Recorde-se que António Campos chegou a ser director executivo na direcção de José Eduardo Carvalho tendo saído em Setembro de 2022 para director da Segurança Social de Santarém onde esteve cerca de dois anos e meio. Regressou mais tarde e acompanhou todos os mandatos de Salomé Rafael que duraram cerca de 10 anos.