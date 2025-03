Zé dos Bichos e Patas com Companhia com tudo para os seus animais

Localizada na Rua da Alegria 59, em Fontainhas, Santarém, a loja Zé dos Bichos, vende produtos alimentares para todo o tipo de animais, acessórios, brinquedos, e produtos de higiene e bem-estar. Propriedade de Bernardo Nogueira, tem também os serviços de educação e aconselhamento canino e de banhos e tosquias.

No mesmo local funciona a “Patas com Companhia”, de Rita Fronteira, com serviço de ‘Pet Sitting’ e creche canina, com a possibilidade de, se necessário, deslocar-se para ir buscar e levar os animais às suas habitações, e também ao veterinário.

Bernardo Nogueira, tem 29 anos, é natural de Santarém e trabalha com animais há quatro anos. Sempre teve gosto por animais, mas só mais tarde decidiu dedicar-se profissionalmente a eles. Começou por tirar um curso de treinador de cães que lhe abriu várias portas que lhe permitiram então abrir o espaço Zé dos Bichos, em Junho de 2024.

Apesar de existirem muitos locais, como grandes superfícies e online, que vendem os mesmos produtos, no Zé dos Bichos, é possível uma compra mais personalizada, com aconselhamento profissional. Neste espaço reúne-se diversos serviços para os seus animais de estimação.

Rita Fronteira, com 26 anos, também é de Santarém e juntou-se a Bernardo Nogueira com o seu ‘Patas com Companhia’, quando ele abriu o Zé dos Bichos. A sua paixão por animais, que sempre existiu, ganhou mais força quando o pai lhe ofereceu um cão no seu 18º aniversário. Começou os estudos na área, mas abandonou a ideia de ser médica veterinária.

Começou a passear e tomar conta de animais de alguns amigos e daí surgiu a ideia de criar o ‘Patas com Companhia’. De início conciliava o ‘Pet Sitting’ com o emprego que tinha, mas depois decidiu trabalhar apenas com os animais.

Tanto Bernardo Nogueira como Rita Ferreira dizem ter uma resposta muito positiva e crescente dos clientes, muitos dos quais se fidelizaram. Têm maioritariamente clientes da cidade de Santarém, mas também do concelho e do distrito, e ainda alguns de Lisboa.

Bernardo Nogueira tenciona expandir o negócio ‘Zé dos Bichos’, com o objectivo de reunir num só espaço uma maior quantidade e diversidade de serviços, para melhor responder às solicitações dos clientes.

Quanto a Rita Fronteira, a sua ambição é conseguir fazer estadias familiares para os animais, pois actualmente apenas tem creche, que funciona diariamente, sem estadia nocturna. Gostaria também de adquirir uma carrinha para conseguir mais eficientemente transportar os animais.

Zé dos Bichos funciona de terça a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 e sábados e domingos das 9h00 às 13h00.