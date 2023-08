HAK Engenharia desenvolve projectos inovadores a nível de habitação e comércio

A HAK Engenharia, com sede em Almeirim, desenvolve projectos de edifícios e prestação de serviços na área da engenharia englobando todas as especialidades inerentes a um licenciamento incluindo segurança contra incêndios 3ª e 4ª categoria. Também elabora trabalhos no âmbito da certificação energética e avaliação imobiliária.

Tendo como responsáveis Ana Lúcia Cláudio e o marido, Hélio Simões, a empresa presta também serviços de consultadoria e acompanhamento de obra, no que respeita a construção e reabilitação contribuindo para uma melhoria na eficiência e conforto.

Com os olhos postos na inovação e criatividade tem desenvolvido trabalhos nos concelhos de Cascais, Sintra, Oeiras, Loures, Lisboa, Almeirim, Alpiarça, Santarém, Cartaxo e toda a zona ribatejana. Fazem igualmente fiscalizações e acompanhamentos de obra e, mais recentemente, construção para venda com acompanhamento e alvará.

Como exemplos de fiscalizações mais relevantes a HAK tem a Arena D’Almeirim, Fábrica da Nativa Land, Modelo e Continente, de Reguengos de Monsaraz, Miracle Melody, Borrego Leonor e Irmão, SA e, actualmente, a remodelação de edifício no Jardim da Liberdade, em Santarém.

Fundada em 2004 a HAK Engenharia tem apostado no desenvolvimento permanente com base no conhecimento da equipa apostando na formação contínua e no acompanhamento individualizado e focado na pretensão dos clientes.