Pastelaria Martinica é um negócio familiar que preserva a tradição dos sabores autênticos

Gosta de vinho ou prefere outras bebidas? Sou apreciador de vinho pelo prazer único que proporciona, ao explorar os diferentes tipos e sabores, desde os mais leves e frutados até aos mais encorpados e intensos. Também valorizo a sua ligação à nossa cultura, que o torna ainda mais especial. No entanto, aprecio outro tipo de bebidas, dependendo da ocasião.

O Presidente dos Estados Unidos da América disse há dias que ponderava aplicar taxas alfandegárias de 200 por cento aos vinhos da União Europeia? Ouviu falar nisso? O que pensou? Sim, ouvi falar. Esse tipo de medida preocupa--me, pois seria um grande desafio para os produtores de vinho da UE, especialmente para regiões como o Cartaxo, que dependem da exportação. É fundamental proteger o comércio justo e preservar as tradições locais.

Gosta que o Cartaxo ostente o título de Capital do Vinho? Porquê? Gosto, porque é um título que reflecte a rica história e qualidade dos vinhos da região. É um motivo de orgulho para todos os habitantes e uma forma eficaz de promover o turismo e a cultura local.

Costuma dar atenção à eleição da Rainha das Vindimas? Sabia que agora, as candidatas, têm de ter mais de dezoito anos e a vencedora, em vez de Rainha, é Embaixadora da Vinha e do Vinho? O que acha disso? Sim, costumo acompanhar a eleição da Rainha das Vindimas, pois é uma tradição significativa que representa a ligação à cultura do vinho. Com as mudanças considero que o evento ganhou uma dimensão mais moderna e relevante. Esta actualização respeita as tradições e adapta-se aos tempos modernos, atribuindo à vencedora um papel activo e influente na promoção do vinho e do turismo da nossa região.

Para si, qual é a coisa mais importante que o concelho do Cartaxo tem? Porquê? Para mim, o mais importante que o concelho do Cartaxo tem é o equilíbrio entre tradição e potencial de inovação. A riqueza da sua cultura vinícola é a base que define a identidade local e gera oportunidades. Apostar nas tradições, como o vinho, e integrá-las em novas experiências gastronómicas e turísticas, cria uma dinâmica que beneficia toda a comunidade. É isso que torna o Cartaxo único e com potencial para crescer de forma sustentável, valorizando tanto o passado como o futuro.

Este ano, vão realizar-se eleições autárquicas. Quais os principais problemas a que os candidatos deviam dar atenção? Os candidatos deviam focar--se em melhorar a infraestrutura, apoiar os produtores locais e promover a educação e formação profissional. Além disso, seria importante implementar iniciativas e medidas de apoio para pequenos negócios, como a nossa pastelaria, bem como, infraestruturas que dinamizem o turismo e empregabilidade.

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa a alguém que não a conhecesse? A nossa pastelaria é um negócio familiar que assumimos em Outubro de 2023, com o objectivo de preservar uma tradição de sabores clássicos e autênticos. No entanto, procuramos inovar ao introduzir novos produtos e ideias, criando uma experiência única que une tradição e modernidade. É um espaço marcado pela dedicação e paixão, sempre com o propósito de servir a comunidade e quem nos visita.

Ocorreram algumas inovações na actividade da mesma no último ano? Quais? Sim, no último ano implementámos várias inovações. Ampliámos a oferta com novos produtos, para diversificar e atender às necessidades dos clientes. Investimos na nossa presença online, criando conteúdos para as redes sociais, divulgando novidades e atraindo novos públicos. Também modernizámos alguns processos internos, optimizando a produção e melhorando a experiência dos nossos colaboradores e clientes. Estas mudanças têm sido fundamentais para uma nova dinâmica no negócio, mantendo a qualidade e o vínculo com a comunidade.

A sua empresa tem beneficiado com os jovens formados na região, em escolas profissionais ou politécnicos? Sim, temos beneficiado com os jovens formados na região, sobretudo através de estágios. Eles trazem novas perspectivas, criatividade e vontade de aprender. Valorizamos muito o talento local, especialmente porque esses jovens chegam com uma boa base técnica, adquirida em escolas profissionais e politécnicos. Esta colaboração é uma excelente forma de integrar novas competências, beneficiando tanto a pastelaria como o desenvolvimento da comunidade.

Quer acrescentar algo? Gostaria de reforçar a importância de apoiar o comércio local e valorizar os talentos da nossa região. Negócios familiares, como a nossa pastelaria, desempenham um papel essencial na preservação das tradições e no desenvolvimento económico do concelho. Com inovação, dedicação e apoio mútuo, acredito que podemos construir um futuro promissor para a nossa comunidade.