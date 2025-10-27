uma parceria com o Jornal Expresso
27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
27-10-2025

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

AIFA Jorge Cunha

Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2
Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2.

Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2. O piloto da equipa de O MIRANTE, que participou nesta edição da Baja em parceria com a Prolama foi um dos grandes vencedores da Baja. A Baja Portalegre 500 decorreu de 23 a 25 de Outubro e contou com a presença de centenas de atletas de várias categorias e de várias dezenas de milhares de espectadores.

Fotos AIFA

Frederico Roque, da equipa O MIRANTE, vence Baja Portalegre na categoria T2
Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2.
Frederico Roque vence sector selectivo na Baja Portalegre 500
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
Frederico Roque da equipa O MIRANTE faz o 2º lugar no prólogo da Baja de Portalegre
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
Nos bastidores da Baja Portalegre 500
O MIRANTE está a acompanhar o início de mais uma edição da Baja Portalegre 500
Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional
O MIRANTE participa na Baja Portalegre 500 com uma equipa em parceria com a Prolama e vai competir com o número 751.
