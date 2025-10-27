Equipa O MIRANTE vence Baja Portalegre na categoria T2

Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2. O piloto da equipa de O MIRANTE, que participou nesta edição da Baja em parceria com a Prolama foi um dos grandes vencedores da Baja. A Baja Portalegre 500 decorreu de 23 a 25 de Outubro e contou com a presença de centenas de atletas de várias categorias e de várias dezenas de milhares de espectadores.

Fotos AIFA