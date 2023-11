A comunicação e a liberdade conquistada com o 25 de Abril de 74

EDITORIAL: Esta edição de O MIRANTE comemora o 36º aniversário com um tema que nos é caro. A comunicação e a liberdade conquistada com o 25 de Abril de 1974. O MIRANTE é um jornal comprometido com os valores do 25 de Abril mas não nos ficamos pelas palavras numa data festiva que quase combina com os 50 anos da Revolução dos Cravos; todos os dias damos o exemplo trabalhando para uma região que adoptamos e não queremos perder. Somos o jornal dos 23 concelhos da região, de muitas cidades, vilas e aldeias do território ribatejano, que é tão diferente que se cola com a região de Lisboa e com a vila da Sertã, na Beira Baixa, que é um dos territórios que mais perde população. Nestes 36 anos queremos ainda homenagear todos os jornais que ainda resistem; e deixar claro que vamos continuar a apostar na edição online mas jamais desistiremos deste luxo que é editar o jornal em papel, contando para isso com uma classe empresarial que dá provas que não estamos sozinhos nesta aventura. O MIRANTE tem o mérito de unir uma região e de valorizar as pessoas e as instituições que fazem a diferença.