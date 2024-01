Vitalidade de uma instituição que apoia cidadãos com deficiência

Criada há 44 anos como Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a CERCI Flor da Vida, de Azambuja, tem desempenhado, ao longo da sua existência, um trabalho de grande valia no apoio a pessoas com deficiência. Em 2023 a instituição deu mais um passo na melhoria das suas condições com o lançamento da obra do Complexo Social e de Saúde, na Quinta das Rosas.

A nova infra-estrutura contempla a implementação de 90 camas, capacidade de resposta para 140 utentes e criação de mais 76 postos de trabalho. Do complexo farão parte um lar residencial para 30 utentes, uma estrutura residencial para pessoas idosas com grandes dependências (30 camas), um centro de actividades e capacitação para a inclusão (30 utentes), serviço de apoio domiciliário para pessoas com deficiência (50 utentes) e clínica de saúde e exames de diagnóstico complementares

O futuro complexo custa cinco milhões de euros e tem apoio de um milhão e 600 mil euros, a que se junta a comparticipação de 350 mil euros da Câmara de Azambuja. A estrutura residencial para pessoas idosas ainda não tem financiamento e, por isso, até lá a Cerci vai recorrer à banca.

O sucesso da Flor da Vida, que presta apoio a mais de três centenas e meia de pessoas, é mais significativo porque se segue a um período difícil porque passou há cerca de quatro anos. Emanando directamente da sociedade a cooperativa mostra assim a sua vitalidade e capacidade.