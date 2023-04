CDU e PSD poupam Garrido e Queimado na última assembleia municipal

O ambiente político na Chamusca está a ferro e fogo depois do presidente da câmara e o da assembleia municipal terem sido constituídos arguidos, mas na última sessão de assembleia municipal os deputados da oposição pouparam os dois autarcas. Ao longo de mais de uma hora de debate, nenhum líder de bancada pediu esclarecimentos a Paulo Queimado ou Joaquim José Garrido sobre os negócios que têm feito ao longo dos últimos três anos e que envolvem mais de 50 mil euros na edição de dois livros. Aparentemente, o assunto foi falado em reunião privada com os líderes de bancada e ter-se-á chegado a acordo com o presidente da assembleia municipal para não discutirem o assunto durante a sessão para não melindrar a honra, entre aspas, dos dois autarcas arguidos.

O plano saiu furado, uma vez que no período de intervenção do público a munícipe Isabel dos Santos fez o trabalho de casa e substituiu-se aos políticos fazendo algumas das questões que poderiam ter feito.

