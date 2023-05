Queda de árvores em Valada destrói telhado de café

As rajadas de vento que se fizeram sentir a 23 de Maio resultaram na queda de várias árvores em Valada, no concelho do Cartaxo. O Café/Bar Beira Tejo ficou com o telhado destruído, estimando-se prejuízos de milhares de euros. O estabelecimento está em normal funcionamento e ninguém ficou ferido, uma vez que o café estava fechado na altura do acidente.

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo cortaram as árvores que apresentavam perigo para o estabelecimento na manhã de quarta-feira, 24 de Maio, acompanhados dos trabalhadores da União de Freguesias Cartaxo e Vale da Pinta e dos trabalhadores da Câmara Municipal do Cartaxo.