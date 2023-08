Concluída evacuação de lar ilegal com surto de sarna em Vila Franca de Xira

Foi dada por concluída, na tarde desta quarta-feira, 23 de Agosto, a evacuação dos 40 idosos de um lar ilegal que funcionava numa moradia numa Quinta, em Vila Franca de Xira, após dois dias de operações que tiveram início pelas 18h00 de ontem.

Os últimos oito idosos, que passaram a noite naquela estrutura, foram transportados pelas 15h30, em ambulância, para outras instituições e lares sinalizados pela Segurança Social. O coordenador municipal da Protecção Civil de Vila Franca de Xira, António Carvalho, adiantou aos jornalistas no final da operação que os idosos foram encaminhados para lares de vários concelhos, nomeadamente Santarém, Cartaxo, Lisboa, Sintra e Montijo.

Tal como O MIRANTE avançou alguns dos idosos estão infectados com sarna e outros dois foram transportados na noite de ontem para o hospital com ferimentos, ao que tudo indica, provocados por quedas. No local alguns familiares mostraram-se surpreendidos com o encerramento do lar e que desconheciam que estava ilegal, uma vez que lhes era passada factura da mensalidade.

A evacuação dos idosos foi determinada pela delegada de saúde pública na sequência de uma fiscalização da Segurança Social.