Bombeiros de Azambuja e população uniram-se em vigília em frente à câmara municipal

A vigília organizada pelo corpo activo dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, acabou por juntar no Largo do Município dezenas de populares e elementos de corporações vizinhas. Esta acção silenciosa pretendeu ser um grito de revolta contra a posição política dos eleitos do PSD e Chega na Câmara de Azambuja que recusaram votar uma proposta que tinha como objectivo a atribuição de apoio financeiro no valor de 250 mil euros para ajudar à compra de um veículo de desencarceramento.

Foi para explicar o que os move que o silêncio acabou por ser quebrado pela voz do comandante.

É a esse voto favorável ou no mínimo a uma abstenção que o corpo activo apelou através desta acção realizada na noite de quinta-feira, 30 de Agosto, e do abaixo-assinado dirigido aos vereadores do PSD e do Chega. O comandante fez saber ainda que haja ou não apoio do município o almejado veículo de desencarceramento para substituição do actual, que está obsoleto, está encomendado e vai integrar a frota dos Bombeiros de Azambuja. A diferença, explicou, é que sem apoio a associação humanitária terá “muitas dificuldades” em conseguir pagar uma viatura de 450 mil euros.

