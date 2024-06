Nelson Martins é empresário e um homem do associativismo

Nelson Martins é gerente da Alu-M, em Amiais de Cima, e o seu tempo livre vai para o associativismo. Desempenha as funções de presidente da Associação de Melhoramentos das Festas de Amiais de Baixo, tesoureiro no Clube Desportivo Amiense e membro da assembleia de freguesia.

Nelson Martins gere a Alu-M, empresa de alumínio e PVC em Amiais de Cima, concelho de Santarém. Abandonou a escola no dia em que completou 15 anos para ir fazer portas e janelas com o pai, Manuel dos Santos Martins, fundador da empresa que começou na garagem de casa. Actualmente tem uma equipa de 33 funcionários dispersos por um armazém de 500 metros quadrados.

Nelson Martins define-se como um empresário persistente, ambicioso e muito optimista e o trabalho ensinou-lhe a lidar com as pessoas e a gerir como ser humano. Trabalhadores motivados e que se identifiquem com a sua forma de trabalhar é o seu objectivo diário. Além de empresário, é um homem do associativismo e depois do trabalho vai para o Clube Desportivo Amiense, onde é tesoureiro e tem uma das filhas. É ainda presidente da Associação de Melhoramentos das Festas de Amiais de Baixo, a sua terra, e integra a assembleia de freguesia.

