Vai nascer um projecto de luxo do Vila Galé na Quinta da Cardiga na Golegã

O Vila Galé Collection Tejo vai nascer na Quinta da Cardiga, na Golegã. O projecto foi apresentado na sexta-feira, 8 de Novembro, com a presença de Jorge Rebelo de Almeida, presidente do conselho de administração e fundador do grupo Vila Galé. O empreendimento turístico prevê a recuperação da histórica Quinta da Cardiga, onde existir 124 quartos. Um modelo de quarto foi preparado de propósito para a apresentação, que contou com a presença de mais de uma centena de pessoas, entre autarcas da região, dirigentes associativos e empresários.

O MIRANTE esteve presente no lançamento do projecto e partilha algumas imagens da Quinta da Cardiga que voltou a abrir portas muitos anos depois.