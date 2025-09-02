José Cid canta para Sério Carrinho numa homenagem ao amigo

Canção de José Cid, censurada antes do 25 de Abril de 1974, está no seu facebook em homenagem a Sérgio Carrinho.

José Cid recordou na sua página do facebook a amizade e o respeito que sempre existiu entre ele e Sérgio Carrinho, que faleceu na manhã do passado dia 31 de Agosto.

José Cid aproveitou para recordar que teve canções censuradas pelo regime de Salazar e Marcelo Caetano, e que mesmo assim com a revolução do 25 de Abril, quiseram ignorar o seu trabalho e a sua luta. Ao todo, segundo testemunho de José Cid, são 28 canções que bem podiam dar um duplo álbum. O autor de Cai Neve em Nova Iorque canta uma delas e diz que é a canção que Sérgio Carrinho diz que ouvia no Ultramar e que o comovia por saber que era cantada por ele de quem era conterrâneo e amigo.

José Cid foi um dos muitos amigos e admiradores de Sérgio Carrinho que foram à casa da Comenda, no Pinheiro Grande, despedir-se do autarca.