América 2024

O Sr. Trump ganhou pela segunda vez as eleições presidenciais americanas. Costumeiros e puídos “opinion makers” e esquerdas moralmente impolutas, auguram o apocalipse e culpam o povo americano pelos resultados.

Bom, eu não gosto do Sr. Trump, não devido às suas ideias – porque todas são legítimas em democracia -, mas porque mente. É um mentiroso e impostor. Mente compulsivamente. E a mentira é a raiz da maldade.

Mas ganhou. Se continuarmos a responsabilizar quem apenas exerceu o seu direito democrático de votar, continuaremos a assistir a mais destes sobressaltos pré-anunciados. Lá e cá, na nossa Europa.

Se insistirmos na acepção que o povo americano é burro, suscitaremos futuros inusitados.

O maior responsável pela vitória do Sr. Trump foi o partido democrata, porque insistiu em Joe Biden até à última e nos temas “woke” como estandarte. Esqueceu-se dos problemas percepcionados pelas pessoas simples nos seus quotidianos de trabalho e labuta familiares.

A Sra. Kemala defendeu, “ad nauseam”, o direito das mulheres a abortarem livremente, titulando-o como um direito humano – discordo frontalmente. Ora, o Sr. Trump secou essa temática, quando decidiu que essa seria matéria de decisão Estadual. Pois a Sra. Kemala persistiu, lerdamente, nesse assunto até à exaustão, mesmo quando já ninguém a escutava – talvez apenas o microcosmo do meio artístico e das elites caviar.

O Sr. Trump percebeu, uma vez mais, o que de facto aflige - o que percepciona - o americano simples que vive longe do poder. Porfiou sempre em três temas, deixando sempre no ar, sibilina e sagazmente, um quarto que nunca explicitou: i) economia e inflação, ii) imigração ilegal e sentimento de insegurança, iii) as guerras na Ucrânia e em Gaza; o quarto tema implícito era o de Kemala ser uma mulher e de ele ser um homem. Trump ganhou a duas mulheres e perdeu com um homem. O homem médio americano é machista.

Sobre a economia, responsabilizou (!?) o Presidente Biden pela inflação; sobre a imigração focou-se nos problemas inerentes à sua desregulação, confortando os americanos com promessa impossíveis; sobre as guerras, que as iria terminar em 24 h. A Sra. Kemala nunca conseguiu explicar ao povo americano o que faria concretamente nestas três áreas, refugiando-se em circunlóquios que nada concluíam.

Mesmo quando tentava disfarçar, o pé escorregava-lhe sempre para os ditos temas “woke”, aborto, questões identitárias, etc. Nunca compreendeu que grande parte dos Americanos simples queriam antes perspetivas concretas sobre a melhoria das suas condições de vida. “It's the economy, stupid”.

Por cá, vamos insistindo no mesmo caminho insensato que tantos votos deu ao Sr. Ventura. O Presidente do Município de Loures defendeu o despejo de inquilinos de habitações municipais que tivessem participado nos distúrbios ocorridos na Área Metropolitana de Lisboa. Caiu o Carmo e a Trindade. Pois eu concordo totalmente com o Sr. Presidente de Loures.

E vem depois, uma vez mais, o Sr. Costa, sentado ufano em Bruxelas em trono imerecido – pelos vistos sem muito para fazer -, eructar postas de pescada para quem, cá no burgo, tenta por ordem na casa que ele ia destruindo. Haja pachorra!

Perguntem também aos portugueses, de todas as classes sociais, que se levantam todos os dias para trabalhar, que contam os tostões para pagarem o empréstimo da casa, se concordam ou não com o autarca de Loures.

Vou-vos revelar: concordam.

Se não entendem isso, não se espantem que Trumps, Orbáns e Venturas continuem a medrar. Sem dó nem piedade.

P.N.Pimenta Braz