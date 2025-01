Projecto “Alimentação Sustentável” alcança 23 escolas de 11 municípios da região

O projecto “Alimentação Sustentável” tem percorrido várias escolas da região ribatejana com o objectivo de promover hábitos saudáveis nos alunos. O projecto contempla inúmeras iniciativas, que até agora têm tido sucesso e já alcançaram cerca perto de um milhar de alunos. A Escola Superior Agrária de Santarém recebeu um workshop no âmbito do projecto no dia 15 de Janeiro e O MIRANTE acompanhou a iniciativa.

Maria João Botelho, uma das coordenadoras do projecto e da APRODER (Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo), afirma que ainda é cedo para apresentar resultados oficiais das iniciativas, mas adianta que durante as actividades já sentiu “um certo impacto e interesse” das crianças pelos hábitos e produtos alimentares partilhados, acrescentando que as actividades têm o intuito de complementar “aquilo que também já é leccionado nas escolas”. O programa compreende um conjunto de actividades simples e dinâmicas, como explorações sensoriais de alimentos e jogos didáticos com diferentes produtos alimentares, sendo um dos propósitos do projecto criar uma maior ligação entre os alunos e o terreno. Segundo Maria João Botelho também é importante que os alunos “vejam e toquem em produtos”, para além de lerem sobre eles nos manuais escolares.

Algumas iniciativas tiveram também a participação e coordenação de docentes. Paula Ruivo, professora da Escola Superior Agrária, diz que é essencial que os alunos vão até às explorações ver mais produtos agrícolas, que reconheçam quais são os produtos e o seu valor e que compreendam e valorizem a questão da produção e da importância que esta tem na alimentação. A professora Rute Vítor também elogiou a importância da iniciativa, partilhando que um dos problemas do Ensino é a “falta de experimentação das ciências” nas escolas e que é com projectos como este que se pode ajudar a colmatar essa falha. “Vimos como os alunos gostam de experimentar e ver coisas novas e acho que é uma das razões que o projecto tem corrido tão bem. Não são precisos laboratórios caros, bastam actividades simples e dinâmicas”, afirmou ao nosso jornal.

A associação APRODER quer continuar a realizar mais projectos dentro deste tema e Maria João Botelho afirma que as iniciativas poderão no futuro expandir até outras faixas etárias, como a alunos do 2º Ciclo. Contudo, a mesma afirma que a ideia de ter escolhido crianças do primeiro ciclo foi precisamente pelo facto de que são de uma faixa etária em que ainda “não têm as suas opiniões fixas” e “são mais como esponjas que absorvem tudo”. Para além das actividades com os alunos, a APRODER, em coordenação com as câmaras municipais, tem também tentado promover hábitos de alimentação sustentável na população geral, ao promover a compostagem de alimentos e incentivar a redução de desperdício alimentar, com workshops e partilhas de conselhos e estratégias nas redes sociais.

O projecto “Alimentação Sustentável” é promovido pela APRODER, a CCDR LVT (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) e a CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo), e conta também como apoio financeiro da União Europeia e o apoio financeiro Público Nacional.